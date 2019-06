மாவட்ட செய்திகள்

மீன்பிடி தடைகாலம் முடிவடைந்ததையொட்டி விசைப்படகு மீனவர்கள் கடலுக்கு புறப்பட்டு சென்றனர் + "||" + The fishermen went to the sea after the fishing barrier ended

