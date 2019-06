மாவட்ட செய்திகள்

சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு ஆதித்ய தாக்கரே முதல்-மந்திரி ஆவார் : சிவசேனா மந்திரி சொல்கிறார் + "||" + Aditya Thackeray becomes first minister after Assembly election: Shiv Sena minister says

சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு ஆதித்ய தாக்கரே முதல்-மந்திரி ஆவார் : சிவசேனா மந்திரி சொல்கிறார்