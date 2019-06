மாவட்ட செய்திகள்

டாஸ்மாக் கடைகள் அருகே மணல், புதர்களில் மறைத்து மது விற்பனை 2 பேர் கைது; 165 மது பாட்டில்கள் பறிமுதல் + "||" + Two arrested for selling liquor hidden in bushes 165 bottles of wine bottles

டாஸ்மாக் கடைகள் அருகே மணல், புதர்களில் மறைத்து மது விற்பனை 2 பேர் கைது; 165 மது பாட்டில்கள் பறிமுதல்