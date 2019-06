மாவட்ட செய்திகள்

கிராமிய அஞ்சல் ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் சங்க மாநில மாநாட்டில் வலியுறுத்தல் + "||" + Emphasize the Union State Conference on pension for rural postal workers

கிராமிய அஞ்சல் ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் சங்க மாநில மாநாட்டில் வலியுறுத்தல்