மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூரு அருகேஆட்டோ-தனியார் பஸ் மோதல்; சிறுமிகள் உள்பட 4 பேர் பலிகலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு சென்றவர்களுக்கு நேர்ந்த சோகம் + "||" + Near Bangalore Auto-private bus collision; 4 people including little girls killed The tragedy of those who went to the Collector's office

பெங்களூரு அருகேஆட்டோ-தனியார் பஸ் மோதல்; சிறுமிகள் உள்பட 4 பேர் பலிகலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு சென்றவர்களுக்கு நேர்ந்த சோகம்