மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் ஜிப்மர், மற்றும் தனியார் மருத்துவமனை டாக்டர்கள் போராட்டம்; நோயாளிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் + "||" + In pondichery Jibmer, and private hospital doctors struggle; Patients are disappointed

புதுவையில் ஜிப்மர், மற்றும் தனியார் மருத்துவமனை டாக்டர்கள் போராட்டம்; நோயாளிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர்