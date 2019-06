மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகரில் திருட்டுக்காரில் துப்பாக்கியுடன் திரிந்த 3 பேரை விரட்டிச் சென்ற போலீசார், பரபரப்பு தகவல் + "||" + In Virudhunagar The police chased away the three who had fired a gun at the robbed car

விருதுநகரில் திருட்டுக்காரில் துப்பாக்கியுடன் திரிந்த 3 பேரை விரட்டிச் சென்ற போலீசார், பரபரப்பு தகவல்