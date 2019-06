மாவட்ட செய்திகள்

செஞ்சியில்விவசாயியிடம் லஞ்சம் வாங்கிய தாசில்தார் கைதுடிரைவரும் சிக்கினார் + "||" + In Gingee Dasildar arrested for bribing a farmer The driver was also trapped

செஞ்சியில்விவசாயியிடம் லஞ்சம் வாங்கிய தாசில்தார் கைதுடிரைவரும் சிக்கினார்