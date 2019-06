மாவட்ட செய்திகள்

கணினி இயக்குபவர் பணிக்கான ஆன்லைன் தேர்வில் சர்வர் கோளாறு: தேர்வு மையம் முன்பு அமர்ந்து தேர்வர்கள் போராட்டம் + "||" + Server Disorder in Online Examination for Computer Operator: Examination Center Struggles with Selection Before

கணினி இயக்குபவர் பணிக்கான ஆன்லைன் தேர்வில் சர்வர் கோளாறு: தேர்வு மையம் முன்பு அமர்ந்து தேர்வர்கள் போராட்டம்