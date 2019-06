மாவட்ட செய்திகள்

மாநகராட்சி பகுதியில் குடிநீர் வினியோகத்தை கண்காணிக்க 8 சிறப்பு குழுக்கள் அமைப்பு + "||" + Organization of 8 Special Groups to monitor drinking water supply in the Municipal area

மாநகராட்சி பகுதியில் குடிநீர் வினியோகத்தை கண்காணிக்க 8 சிறப்பு குழுக்கள் அமைப்பு