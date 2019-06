மாவட்ட செய்திகள்

வறட்சியின் காரணமாக 60 ஆண்டாக தூர்வாரப்படாத சாத்தனூர் அணை 2 மாதங்களுக்கு மட்டுமே குடிநீர் கிடைக்க வாய்ப்பு + "||" + The Sathanur Dam, which has not been opened for 60 years due to the drought, is likely to receive drinking water for only 2 months

வறட்சியின் காரணமாக 60 ஆண்டாக தூர்வாரப்படாத சாத்தனூர் அணை 2 மாதங்களுக்கு மட்டுமே குடிநீர் கிடைக்க வாய்ப்பு