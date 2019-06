மாவட்ட செய்திகள்

மாநிலத்தின் நலனை கருத்தில் கொண்டு வளர்ச்சி சார்ந்த பட்ஜெட்டை முதல்–அமைச்சர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் முன்னாள் எம்.பி. ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + The Chief Minister has to submit a development-based budget considering the welfare of the state

