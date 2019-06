மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் இட ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற கோரி தாசில்தார் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + Public protest over the closure of the Dasildar office demanding the removal of the temple space

கோவில் இட ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற கோரி தாசில்தார் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம்