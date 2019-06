மாவட்ட செய்திகள்

தார்ச்சாலை அமைக்கக்கோரி யூனியன் அலுவலகத்திற்கு கிராம மக்கள் பூட்டுபோடும் போராட்டம் + "||" + Demanding the construction of a tar road To the Union Office The struggle to lock the villagers

தார்ச்சாலை அமைக்கக்கோரி யூனியன் அலுவலகத்திற்கு கிராம மக்கள் பூட்டுபோடும் போராட்டம்