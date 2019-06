மாவட்ட செய்திகள்

ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி என்று கூறி ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளை ஏமாற்றிய வாலிபர் கைது + "||" + Claiming to be an IPS officer Youth arrested for defrauding IAS officers

ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி என்று கூறி ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளை ஏமாற்றிய வாலிபர் கைது