மாவட்ட செய்திகள்

அரசு வேலை மறுக்கப்படுவதாக புகார், இந்திய குடியுரிமை கேட்டு கலெக்டரிடம் இலங்கை அகதிகள் மனு + "||" + Asking for Indian citizenship Sri Lankan refugee petition to Collector

அரசு வேலை மறுக்கப்படுவதாக புகார், இந்திய குடியுரிமை கேட்டு கலெக்டரிடம் இலங்கை அகதிகள் மனு