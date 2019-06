மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவில் வடிவீஸ்வரத்தில் செயல்படும் இ.எஸ்.ஐ. ஆஸ்பத்திரியை இடமாற்றம் செய்ய கூடாது கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு + "||" + ISI operates in Vadiveshwaram in Nagercoil. Petition to the Collector's Office not to relocate the hospital

நாகர்கோவில் வடிவீஸ்வரத்தில் செயல்படும் இ.எஸ்.ஐ. ஆஸ்பத்திரியை இடமாற்றம் செய்ய கூடாது கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு