மாவட்ட செய்திகள்

குளித்தலை நகராட்சியில் புதிய கட்டிடங்கள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் திறந்து வைத்தார் + "||" + New buildings in the Kulathilai municipality Minister MR Vijayabaskar inaugurated the function

குளித்தலை நகராட்சியில் புதிய கட்டிடங்கள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் திறந்து வைத்தார்