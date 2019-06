மாவட்ட செய்திகள்

கருவில் உள்ள குழந்தை ஆணா, பெண்ணா? என சொல்லக்கூடாது ‘ஸ்கேன்’ மையம் நடத்துபவர்களுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + The baby in the womb is male and female? Not to mention the Collector's directives for the scan center center conductor

கருவில் உள்ள குழந்தை ஆணா, பெண்ணா? என சொல்லக்கூடாது ‘ஸ்கேன்’ மையம் நடத்துபவர்களுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு