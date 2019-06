மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் தாக்குதல் 4 பேர் காயம்; விசைப்படகு சேதம் + "||" + Sri Lanka Navy attacks Pudukkottai fishermen, injures four Damage to the ceiling

புதுக்கோட்டை மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் தாக்குதல் 4 பேர் காயம்; விசைப்படகு சேதம்