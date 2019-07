மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுப்பேன், ஆணவ படுகொலைக்கு எதிராக தனி சட்டம் இயற்ற வேண்டும் - திருமாவளவன் எம்.பி. பேச்சு + "||" + I will voice in Parliament, Separate legislation must be enacted against homicide

நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுப்பேன், ஆணவ படுகொலைக்கு எதிராக தனி சட்டம் இயற்ற வேண்டும் - திருமாவளவன் எம்.பி. பேச்சு