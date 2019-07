மாவட்ட செய்திகள்

வெட்டூர்ணிமடம் நிதி நிறுவனத்தில் பணம் செலுத்தி ஏமாந்தவர்கள் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Cheating money from Vetturnimadam financial institution to the Collector

வெட்டூர்ணிமடம் நிதி நிறுவனத்தில் பணம் செலுத்தி ஏமாந்தவர்கள் கலெக்டரிடம் மனு