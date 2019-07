மாவட்ட செய்திகள்

குடிமராமத்து முறையில் கண்மாய்களை ஆழப்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும் - விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + In kutimaramattu Kanmaykalai deepen To permit - urging the farmers

குடிமராமத்து முறையில் கண்மாய்களை ஆழப்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும் - விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்