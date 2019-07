மாவட்ட செய்திகள்

குடிமராமத்து திட்டத்தில் ஆண்டிக்காடு ஏரியை தூர்வாரும் பணி கலெக்டர் அண்ணாதுரை தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Collector Annadurai has started work on evacuation of Andikkadu lake in the Citizenship Project

குடிமராமத்து திட்டத்தில் ஆண்டிக்காடு ஏரியை தூர்வாரும் பணி கலெக்டர் அண்ணாதுரை தொடங்கி வைத்தார்