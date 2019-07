மாவட்ட செய்திகள்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக ஏரியில் இறங்கி விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டம் + "||" + Farmers wait on the lake against the hydrocarbon project

