மாவட்ட செய்திகள்

மனநலம் பாதித்த சிறுவனிடம் தகாத உறவில் ஈடுபட்டவருக்கு 10 ஆண்டு ஜெயில் + "||" + 10 years jail for indecent relationship To the mentally ill boy

மனநலம் பாதித்த சிறுவனிடம் தகாத உறவில் ஈடுபட்டவருக்கு 10 ஆண்டு ஜெயில்