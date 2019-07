மாவட்ட செய்திகள்

மும்பை மலாடு பகுதியில் காரில் சென்ற 2 பேர் வெள்ளத்தில் சிக்கி பலி + "||" + 2 killed in floods In the Malad region of Mumbai

