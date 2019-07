மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி ரெயில் நிலையத்தில் பயணிகளை வழியனுப்ப வருபவர்கள் இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்த இடம் ஒதுக்கீடு சமாதான கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + Kovilpatti At the train station To park two-wheelers Reservation of space

கோவில்பட்டி ரெயில் நிலையத்தில் பயணிகளை வழியனுப்ப வருபவர்கள் இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்த இடம் ஒதுக்கீடு சமாதான கூட்டத்தில் முடிவு