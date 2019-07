மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் சிறையில் இருந்து கைதி தப்பி ஓட்டம் அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி + "||" + The prisoner escaped from prison in Vellore The officers were shocked

வேலூர் சிறையில் இருந்து கைதி தப்பி ஓட்டம் அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி