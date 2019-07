மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசு இலங்கை தமிழர்களுக்கு கட்டிகொடுத்த வீடுகளில் சிங்களர்கள் குடியேற்றம் பழ.நெடுமாறன் குற்றச்சாட்டு + "||" + Sinhalese settlement in houses built by the central government for Sri Lankan Tamils

மத்திய அரசு இலங்கை தமிழர்களுக்கு கட்டிகொடுத்த வீடுகளில் சிங்களர்கள் குடியேற்றம் பழ.நெடுமாறன் குற்றச்சாட்டு