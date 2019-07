மாவட்ட செய்திகள்

திருமருகல் அருகே தரைப்பாலம் கட்ட தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் டேங்கர் லாரி சிக்கியது + "||" + The tanker truck was caught in a ditch dug near the Tirumala river

திருமருகல் அருகே தரைப்பாலம் கட்ட தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் டேங்கர் லாரி சிக்கியது