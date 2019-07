மாவட்ட செய்திகள்

விலையில்லா மடிக்கணினி கேட்டு கலெக்டர், எம்.எல்.ஏ.வை முற்றுகையிட வந்த முன்னாள் மாணவர்களை விரட்டிய போலீசார் + "||" + The police chased away the former students who came to besiege the collector and MLA asking for a cheap laptop

விலையில்லா மடிக்கணினி கேட்டு கலெக்டர், எம்.எல்.ஏ.வை முற்றுகையிட வந்த முன்னாள் மாணவர்களை விரட்டிய போலீசார்