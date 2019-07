மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டணி ஆட்சி மீதான அதிருப்தியால் 14 எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜினாமா - எச்.விஸ்வநாத் பரபரப்பு பேட்டி + "||" + 14 MLAs resign from dissatisfaction with coalition rule - Interview with H. Viswanath

கூட்டணி ஆட்சி மீதான அதிருப்தியால் 14 எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜினாமா - எச்.விஸ்வநாத் பரபரப்பு பேட்டி