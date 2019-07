மாவட்ட செய்திகள்

ஓய்வூதியத்தை அரசே வழங்க வலியுறுத்தி தஞ்சையில் 12-ந் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் ஏ.ஐ.டி.யூ.சி. கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + AITUC protests in asylum on 12th Resolution of the meeting

