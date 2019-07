மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக 3 புதிய பஸ்கள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Minister MR Vijayabaskar launches 3 new buses for public use

பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக 3 புதிய பஸ்கள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தொடங்கி வைத்தார்