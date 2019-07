மாவட்ட செய்திகள்

உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்க வேண்டும் சங்க மாநில பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Resolution of the meeting of the Sangam State General Committee to provide laptops to high school principals

