மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி அருகே போலீஸ் ஏட்டை கத்தியால் வெட்டிய ரவுடி தகராறு செய்ததை தட்டிக்கேட்டதால் ஆத்திரம் + "||" + Police knife cut off near Trichy Furious over Rowdy's quarrel

திருச்சி அருகே போலீஸ் ஏட்டை கத்தியால் வெட்டிய ரவுடி தகராறு செய்ததை தட்டிக்கேட்டதால் ஆத்திரம்