மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டையில் ரூ.25 லட்சத்தில் நகராட்சி பூங்கா அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் திறந்து வைத்தார் + "||" + Municipal Park Minister Vijayabaskar inaugurated the project at Pudukkottai for Rs 25 lakh

புதுக்கோட்டையில் ரூ.25 லட்சத்தில் நகராட்சி பூங்கா அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் திறந்து வைத்தார்