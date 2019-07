மாவட்ட செய்திகள்

அன்னவாசல் பகுதியில் கடும் வறட்சியால் தண்ணீரின்றி கருகிய தென்னை மரங்கள் விவசாயிகள் கவலை + "||" + Farmers are worried about the lack of water in the Annawasal area due to the drought

