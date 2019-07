மாவட்ட செய்திகள்

2020-ம் ஆண்டுக்குள் அனைத்து மக்களுக்கும் குடிநீர் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும் மத்தியக்குழு அதிகாரி தகவல் + "||" + Central Committee Official Information to Provide Drinking Water to All People by 2020

2020-ம் ஆண்டுக்குள் அனைத்து மக்களுக்கும் குடிநீர் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும் மத்தியக்குழு அதிகாரி தகவல்