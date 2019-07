மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவில், களியக்காவிளையில் போதை மருந்துகளுடன் 3 பேர் கைது மாணவர்களுக்கு விற்பனை செய்தது அம்பலம் + "||" + In Nagercoil, 3 suspects were arrested for selling drugs with drugs at Kaliyakkavil

