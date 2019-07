மாவட்ட செய்திகள்

தேனி அருகே குன்னூரில், தலைவிரித்தாடும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு + "||" + In Coonoor near Theni, The rampant Water shortage

தேனி அருகே குன்னூரில், தலைவிரித்தாடும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு