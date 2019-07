மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி அரியமங்கலம் குப்பை கிடங்கில் காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருப்பதால் தீயை அணைக்க பெரும் போராட்டம் + "||" + Trichy Ariyamangalam garbage warehouse is a great struggle to extinguish fire as the wind speed is high

திருச்சி அரியமங்கலம் குப்பை கிடங்கில் காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருப்பதால் தீயை அணைக்க பெரும் போராட்டம்