மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லித்தோப்பு மார்க்கெட்டில் நடந்த சம்பவம்: என்னை அடித்து துன்புறுத்தியதால் வாலிபரை கொலை செய்தேன், கைதான தொழிலாளி வாக்குமூலம் + "||" + At the Nellipoptu Market I killed the young man because he beat me, Arrest worker Confessions

நெல்லித்தோப்பு மார்க்கெட்டில் நடந்த சம்பவம்: என்னை அடித்து துன்புறுத்தியதால் வாலிபரை கொலை செய்தேன், கைதான தொழிலாளி வாக்குமூலம்