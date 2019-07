மாவட்ட செய்திகள்

பராமரிப்பு பணிக்காக தஞ்சை அரண்மனை நுழைவுவாயில் திடீர் மூடல் தரைதளம் சீரமைக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + Sudden closure at the entrance to the Tanjore Palace for maintenance work

பராமரிப்பு பணிக்காக தஞ்சை அரண்மனை நுழைவுவாயில் திடீர் மூடல் தரைதளம் சீரமைக்கும் பணி தீவிரம்