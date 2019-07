மாவட்ட செய்திகள்

3 மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று முதல், கோவை குற்றாலஅருவிக்கு செல்ல சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி - மாவட்ட வன அதிகாரி தகவல் + "||" + After 3 months from today, Go to Coimbatore kurralaaruvi Permission for tourists

