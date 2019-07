மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலம் பகுதியில் சூறைக்காற்றுடன் மழை, அறுவடைக்கு தயாரான நெற்பயிர்கள் சாய்ந்தன - மகசூல் பாதிக்கும் அபாயம் + "||" + Rain with hurricane, Ready for the harvest The rice paddies were lean

விருத்தாசலம் பகுதியில் சூறைக்காற்றுடன் மழை, அறுவடைக்கு தயாரான நெற்பயிர்கள் சாய்ந்தன - மகசூல் பாதிக்கும் அபாயம்