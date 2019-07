மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் 8 வழிச்சாலை திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு:கிணற்றில் இறங்கி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Opposition to 8-way road project in Salem: Farmers protest at the well

