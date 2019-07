மாவட்ட செய்திகள்

வேடசந்தூர் அருகே குட்டையில் மூழ்கி பள்ளி மாணவர்கள் 2 பேர் பலி + "||" + Near Vedasandur Sinking into the hut 2 students killed

வேடசந்தூர் அருகே குட்டையில் மூழ்கி பள்ளி மாணவர்கள் 2 பேர் பலி