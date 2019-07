மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் விடிய, விடிய மழைபண்ருட்டியில் 49 மி.மீ. பதிவானது + "||" + Dawn, dawn rain in the district 49 mm in Panruti. Recorded

